Caso Bochicchio | niente risarcimenti per i VIP truffati

Possono mettere una pietra tombale sulla speranza di riavere i propri risparmi, i clienti del broker romano Massimo Bochicchio, rimasto ucciso in un incidente stradale lo scorso 19 giugno alla periferia nord della Capitale. Dopo che il 5 ottobre i giudici della VII sezione collegiale del Tribunale di Roma hanno dichiarato estinto «per morte del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

