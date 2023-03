Caso 3-I, la toppa di Anastasio peggiore del buco: «Mussolini? Avrei potuto usare parole di Obama, o dello stesso Matteotti. Ma non sono fascista» (Di sabato 18 marzo 2023) Claudio Anastasio torna a parlare del Caso che ha provocato le sue recenti dimissioni dalla guida di 3-l, la società pubblica che gestisce i software di Inps, Istat e Inail. Al centro della bufera esplosa nei giorni scorsa era stata una mail inviata al CdA dell’azienda dal manager che parafrasa quasi parola per parola il discorso tenuto da Benito Mussolini in Parlamento dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti. Pochi giorni dopo la decisione di lasciare il suo ruolo, Anastasio si era scusato definendo il gesto come «una scivolata» e spiegando l’intenzione di «voler stimolare il Consiglio d’amministrazione per un grosso affare che stavamo chiudendo». Il manager ora torna a parlare di quanto accaduto in un’intervista al Corriere: «Venivo da una settimana di duro lavoro per sbloccare un situazione di ... Leggi su open.online (Di sabato 18 marzo 2023) Claudiotorna a parlare delche ha provocato le sue recenti dimissioni dalla guida di 3-l, la società pubblica che gestisce i software di Inps, Istat e Inail. Al centro della bufera esplosa nei giorni scorsa era stata una mail inviata al CdA dell’azienda dal manager che parafrasa quasi parola per parola il discorso tenuto da Benitoin Parlamento dopo l’assassinio di Giacomo. Pochi giorni dopo la decisione di lasciare il suo ruolo,si era scusato definendo il gesto come «una scivolata» e spiegando l’intenzione di «voler stimolare il Consiglio d’amministrazione per un grosso affare che stavamo chiudendo». Il manager ora torna a parlare di quanto accaduto in un’intervista al Corriere: «Venivo da una settimana di duro lavoro per sbloccare un situazione di ...

