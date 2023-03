Case green, Pichetto Fratin: Difficile adeguarsi in Italia (Di sabato 18 marzo 2023) “In Italia abbiamo delle Case con soffitti alti 2,70-2,80 metri, mentre nel resto d’Europa la media e’ di 2,40, misura da noi vietata. Gia’ da questo si capisce che nel nostro Paese e’ molto piu’ Difficile adeguarci”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che durante un incontro all’Ascom di Torino ha parlato delle Case green. “Abbiamo 31 milioni di immobili e di questi 20 milioni dovrebbero essere adeguati. Se escludiamo quelli vincolati ne rimangono 11 milioni. Il mio ragionamento e’: se con 110 miliardi ne abbiamo adeguato 360.000, per 11 milioni quanti soldi servono?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) “Inabbiamo dellecon soffitti alti 2,70-2,80 metri, mentre nel resto d’Europa la media e’ di 2,40, misura da noi vietata. Gia’ da questo si capisce che nel nostro Paese e’ molto piu’adeguarci”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente Gilberto, che durante un incontro all’Ascom di Torino ha parlato delle. “Abbiamo 31 milioni di immobili e di questi 20 milioni dovrebbero essere adeguati. Se escludiamo quelli vincolati ne rimangono 11 milioni. Il mio ragionamento e’: se con 110 miliardi ne abbiamo adeguato 360.000, per 11 milioni quanti soldi servono?”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

