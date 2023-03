Case Green | le Regioni con più immobili ad alto consumo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 18 marzo 2023) L’approvazione della direttiva europea sulla performance energetica degli edifici potrebbe richiedere la ristrutturazioneo di milioni di edifici in Italia, soprattutto quelli in classe F e G, le due categorie meno efficienti. Secondo i dati raccolti dall’Enea, oltre la metà del patrimonio edilizio italiano si trova in queste due classi energetiche, e ci sono ancora edifici che non sono stati considerati nell’indagine e che sono ancora meno efficienti. La certificazione energetica della casa è un documento obbligatorio per la costruzione di nuove abitazioni, la vendita o l’affitto dell’immobile o la richiesta di agevolazioni pubbliche per un intervento di ristrutturazione. La prestazione energetica viene misurata considerando il utilizzo di energia elettrica e analizzando i consumi legati alla climatizzazione invernale ed estiva, alla ventilazione e alla produzione di acqua calda ...