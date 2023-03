Casa | ora gli italiani la cercano all’estero Ecco dove

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 marzo 2023) Che sia per motivi di lavoro, per esigenze familiari, per investimento o semplicemente per la volontà di avere una secondaper le vacanze non troppo lontana dalla residenza principale, negli ultimi anni sono aumentate le ricerche degliverso le zone più prossime ai confini nazionali. Francia, Croazia, Svizzera, Principato di Monaco: sono queste le località adiacenti al nostro Paese e principale oggetto di ricerche immobiliari da parte di acquirenti. Per questo Immobiliare.it, portale immobiliare leader in Italia, ha deciso di dedicare un’analisi a questo tema, studiando non solo le zone più richieste ma anche la provenienza delle ricerche e le tipologie più ambite, con relativi budget.si cerca di più oltre confine Dalle ricerche prese in esame, emerge come la città col maggior volume di ...