Carolina Crescentini | l’addio a “Mare fuori” Ma è polemica | il gesto

Leggi su dilei

(Di sabato 18 marzo 2023) “Ciao Paola, salutami Ancona” così Carolaha commentato sui social l’uscita di scena di Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto Penale Minorile (IPM) che fa da cornice alle vicende dei giovani protagonisti di, fiction Rai, trasmessa anche su Netflix, tra le più acclamate del momento. La fortunata serie, giunta ormai alla sua terza stagione e già rinnovata per una quarta, nell’ultima puntata mandata in onda ha fatto sapere che la direttrice dell’IPM Paola, interpretata proprio da, è stata trasferita in un altro istituto,Napoli. Decisione di sceneggiatura che ha scatenato le proteste dei fan. “Grazie Napoli”, il saluto social diMentre in tv andava in onda l’ultima puntata della ...