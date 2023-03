(Di sabato 18 marzo 2023)i prezzi degli hotel. Sale l?imposta di. Anche la tassa di sbarco in alcune isole, tra cui Ponza e Ventotene, subirà a breve un rialzo. Chi sta prenotando per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wam_the : Caro vacanze: quanto spenderanno in più le famiglie - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Caro-vacanze, si comincia con il ponte di Pasqua: 500 euro in più a famiglia. Aumentano tasse di soggiorno e aerei https://… - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Caro-vacanze, si comincia con il ponte di Pasqua: 500 euro in più a famiglia. Aumentano tasse di soggiorno e aerei http… - Gazzettino : Caro-vacanze, si comincia con il ponte di Pasqua: 500 euro in più a famiglia. Aumentano tasse di soggiorno e aerei - ilmessaggeroit : Caro-vacanze, si comincia con il ponte di Pasqua: 500 euro in più a famiglia. Aumentano tasse di soggiorno e aerei -

, si comincia con il ponte di Pasqua: 500 euro in più a famiglia. Aumentano tasse di soggiorno e aerei LA MAPPA DEI RINCARI C'è l'aumento del 25% dei canoni per le concessioni demaniali,...Chi sta prenotando per Pasqua lo sta già vedendo: i costi dellenon sono più quelli del ... Poi c'è il tema delvoli (5 - 10%), che per esempio rischia di tenere in ostaggio la Sicilia per ...Sobillata da Bice, Mariella proverà a sollecitare Guido nell'organizzazione delleestiva ... Otello chiede un prestito a un suoamico. Renato è ammirato dall'efficienza con cui Rosa si ...

Caro-vacanze, si comincia con il ponte di Pasqua: 500 euro in più a famiglia. Aumentano tasse di soggiorno e a ilmessaggero.it

Poi c’è il tema del caro voli (5-10%), che per esempio rischia di tenere in ... Ma a quanto ammonterà per gli italiani l’aggravio di spesa per le vacanze nel 2023 Secondo i calcoli degli esperti di ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...