Caro materie prime, l'Ance: "Dal Governo una prima importante risposta" (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Ance Benevento sulla tematica riguardante il Caro materie prime: A seguito dell'azione di ANCE sulla questione del Caro materie è arrivata una prima importante risposta da parte del Governo. È stato infatti pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che disciplina le modalità operative e le condizioni per accedere ai fondi stanziati per coprire gli extra costi per i lavori in corso nel 2023, causati dagli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, dei carburanti e dei prodotti energetici. "ANCE sta portando avanti una importante azione sul fronte del Caro

