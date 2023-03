Caro Conte, col Jobs Act un milione di posti di lavoro, “graduidamente” (Di sabato 18 marzo 2023) Al direttore - Al congresso della Cgil, esibendosi davanti a un migliaio di sindacalisti, l’avv. prof. Giuseppe Conte ha dato prova del “giovanile incanto” dei suoi studi giuridici affermando che l’orario di lavoro è ancora disciplinato da una legge del 1923, dimenticando le profonde modifiche apportate dalla contrattazione collettiva, nonché la riforma intervenuta con dlgs n. 66 del 2003.Giuliano Cazzola Basterebbe leggere i report di Bankitalia per capire che il Jobs Act, Caro Conte, che è una riforma a costo zero, “graduida”, ha contribuito, semplicemente, a creare, “graduidamente”, un milione di posti di lavoro. Al direttore - Sono tre i punti centrali della riforma delle pensioni approvata in Francia con il ricorso ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 marzo 2023) Al direttore - Al congresso della Cgil, esibendosi davanti a un migliaio di sindacalisti, l’avv. prof. Giuseppeha dato prova del “giovanile incanto” dei suoi studi giuridici affermando che l’orario diè ancora disciplinato da una legge del 1923, dimenticando le profonde modifiche apportate dalla contrattazione collettiva, nonché la riforma intervenuta con dlgs n. 66 del 2003.Giuliano Cazzola Basterebbe leggere i report di Bankitalia per capire che ilAct,, che è una riforma a costo zero, “graduida”, ha contribuito, semplicemente, a creare, “”, undidi. Al direttore - Sono tre i punti centrali della riforma delle pensioni approvata in Francia con il ricorso ...

