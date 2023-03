Carmen Consoli a Gradisca d’Isonzo il 27 luglio 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Foto: PAOLO LEONECarmen Consoli torna live quest’anno toccando tutta l’Italia con due tournée, una delle quali farà tappa giovedì 27 luglio all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo (GO) per la 27°edizione del Festival Onde Mediterranee, organizzato da Euritmica con il Comune di Gradisca d’Isonzo e con il sostegno della Regione FVG e della Fondazione CARIGO. Dopo la conferma del concerto di Nick Mason a Palmanova, arriva il secondo grande annuncio che vede sul palco un duo esplosivo: Marina Rei, alla batteria, e la Cantantessa con la sua band che in questo frangente mostrerà al pubblico la sua versione più rock. Carmen Consoli, narratrice originale e sensibile, nei suoi lavori racconta spesso della sua terra, la Sicilia, e ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 marzo 2023) Foto: PAOLO LEONEtorna live quest’anno toccando tutta l’Italia con due tournée, una delle quali farà tappa giovedì 27all’Arena del Castello di(GO) per la 27°edizione del Festival Onde Mediterranee, organizzato da Euritmica con il Comune die con il sostegno della Regione FVG e della Fondazione CARIGO. Dopo la conferma del concerto di Nick Mason a Palmanova, arriva il secondo grande annuncio che vede sul palco un duo esplosivo: Marina Rei, alla batteria, e la Cantantessa con la sua band che in questo frangente mostrerà al pubblico la sua versione più rock., narratrice originale e sensibile, nei suoi lavori racconta spesso della sua terra, la Sicilia, e ...

