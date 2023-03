Carlos Sainz di Ferrari ufficializza | “Riscontrate anomalie”

(Di sabato 18 marzo 2023) Delle risposte rapide e importanti in questo Gran Premio di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il box dellae tutti i tifosi della Rossa di Maranello si aspettano un netto miglioramento delle prestazioni in pista dei due bolidi cremisi dopo il passaggio a vuoto del Bahrain. Le prime prove Libere del venerdì non hanno regalato troppi sorridi a Charles Leclerc econ le due vetture del Cavallino Rampante che sono terminate distanti dalle Red Bull, dominatrici assolute del Circus. Lo spagnolo ha parlato delledel tracciato di Gedda dichiarandosi, però, soddisfatto del passo gara della sua macchina. Le parole di: “Circuito anomalo, ma il passo gara mi sembra buono” (Credit foto – pagina Facebook ...

Giornata complicata per le due Ferrari: più lenti di oltre un secondo nelle FP1, Charles Leclerc erecuperano qualcosa, piazzandosi al nono e decimo posto delle FP2 rispettivamente a 738 ...Questo circuito è anomalo con caratteristiche specifiche che richiedono un lavoro dedicato per raggiungere un buon bilanciamento - ha spiegato, sempre in dichiarazioni diffuse dalla ...chiude le PL2 con il decimo posto, a quasi 1" dall'indiavolato Max Verstappen, ma può essere rasserenato dal passo - gara della sua SF - 23, che con le gomme rosse ha fatto registrare ...

LIVE F1, GP Arabia Saudita 2023 in DIRETTA: orario qualifiche TV8. Sainz: “Più vicini alla Red Bull” OA Sport

17.19 Per quanto riguarda la Ferrari, entrambi i piloti della Rossa non hanno mai ricercato la prestazione, con Carlos Sainz (+1.307) che ha chiuso in settima piazza e con Charles Leclerc (+1.501) che ...Ferrari proverà ad insidiare il Drink Team con Carlos Sainz, per via della penalizzazione di 1o posti in griglia che dovrà scontare Charles Leclerc (giunto già alla terza centralina del campionato).