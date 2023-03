Carlos Augusto risponde a Ciofani, Monza-Cremonese 1-1 (Di sabato 18 marzo 2023) Monza (ITALPRESS) – Il Monza avrebbe voluto mettere il punto esclamativo sul suo campionato, mentre la Cremonese accelerare il suo cammino verso la salvezza. Obiettivi non riusciti nè da una parte e nemmeno dall’altra dopo una gara sempre aperta a qualsiasi risultato e chiusa sull’1-1. Si comincia con un colpo di testa di Petagna, palla che sfiora l’incrocio. Brianzoli all’attacco, Carnesecchi inizia a sporcarsi i guanti anticipando Carlos Augusto (10?). Biancorossi che insistono: Petagna per Izzo a tu per tu con Carnesecchi, il difensore spreca malamente. Al 20? Carnesecchi è strepitoso su colpo di testa di Carlos Augusto su cross di Ciurria. Il gol sembra nell’aria quando Carlos Augusto assiste Petagna, Vasquez salva tutto. La ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023)(ITALPRESS) – Ilavrebbe voluto mettere il punto esclamativo sul suo campionato, mentre laaccelerare il suo cammino verso la salvezza. Obiettivi non riusciti nè da una parte e nemmeno dall’altra dopo una gara sempre aperta a qualsiasi risultato e chiusa sull’1-1. Si comincia con un colpo di testa di Petagna, palla che sfiora l’incrocio. Brianzoli all’attacco, Carnesecchi inizia a sporcarsi i guanti anticipando(10?). Biancorossi che insistono: Petagna per Izzo a tu per tu con Carnesecchi, il difensore spreca malamente. Al 20? Carnesecchi è strepitoso su colpo di testa disu cross di Ciurria. Il gol sembra nell’aria quandoassiste Petagna, Vasquez salva tutto. La ...

