Caressa | “Milan-Napoli | vi dico chi passa alla semifinale”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 marzo 2023) Fabiorivela i suoi pronostici per i quarti di Champions League sue Benfica-Inter. La Champions League sta per entrare nella sua fase più calda e i tifosi di tutto il mondo si chiedono quali squadre riusciranno a superare i quarti di finale. Ecco allora che Fabio, uno dei giornalisti sportivi più famosi e amati, si è sbilanciato sui social network, postando le sue previsioni sulle quattro partite che vedranno scendere in campo le migliori squadre d’Europa. Il telecronista di Sky Sport, sempre appassionato di calcio e sempre pronto a condividere con i suoi followers le sue valutazioni sulle partite, ha dichiarato che ilha il 55% di probabilità dire il turno contro il, mentre l’Inter ha leggermente più chance del Benfica, ...