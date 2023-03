Caressa: «Benfica, Inter favorita. Un’assenza pesante in 1ª gara» (Di sabato 18 marzo 2023) Fabio Caressa ha parlato della doppia sfida tra Benfica e Inter nei quarti di finale di Champions League. Le parole del giornalista. QUARTI DI FINALE – Queste le parole da parte di Fabio Caressa, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla doppia sfida tra Benfica e Inter nei quarti di finale di Champions League. «Io ho dato comunque favorita l’Inter sul Benfica per una ragione. A me piace moltissimo come gioca il Benfica, tra l’altro mi risulta che quando ha battuto la Juventus tutti dicessero: “Come fa la Juve a perdere col Benfica”, vi ricordate? Il Benfica gioca un calcio bellissimo. Manca Otamendi, manca uno dei due centrali nella prima partita perché è ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Fabioha parlato della doppia sfida tranei quarti di finale di Champions League. Le parole del giornalista. QUARTI DI FINALE – Queste le parole da parte di Fabio, nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, sulla doppia sfida tranei quarti di finale di Champions League. «Io ho dato comunquel’sulper una ragione. A me piace moltissimo come gioca il, tra l’altro mi risulta che quando ha battuto la Juventus tutti dicessero: “Come fa la Juve a perdere col”, vi ricordate? Ilgioca un calcio bellissimo. Manca Otamendi, manca uno dei due centrali nella prima partita perché è ...

