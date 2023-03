Capello: «Passa il Napoli ma molto dipenderà da Theo e Leao» (Di sabato 18 marzo 2023) Fabio Capello intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. L’intervista è sul sorteggio Champions. «Le nostre sono state fortunate, tutte e tre. L’Inter poteva prendere ben di peggio. Milan e Napoli si conoscono, proveranno ad annullarsi, saranno attentissime, è il derby di casa». Chi Passa tra Napoli e Milan? «Il Napoli. Però attenzione: molto dipenderà dallo stato di forma di Theo e Leao a metà aprile. Quei due possono far saltare qualsiasi pronostico, spezzare equilibri». Parla di Di Lorenzo. «È sempre presente nelle azioni più importanti, sa attaccare e difendere come pochissimi altri terzini. Si può ancora dire terzini? La squadra è potenziale, è completa, tutti si aiutano. Mi è piaciuto Luciano nell’ultima ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Fabiointervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport. L’intervista è sul sorteggio Champions. «Le nostre sono state fortunate, tutte e tre. L’Inter poteva prendere ben di peggio. Milan esi conoscono, proveranno ad annullarsi, saranno attentissime, è il derby di casa». Chitrae Milan? «Il. Però attenzione:dallo stato di forma dia metà aprile. Quei due possono far saltare qualsiasi pronostico, spezzare equilibri». Parla di Di Lorenzo. «È sempre presente nelle azioni più importanti, sa attaccare e difendere come pochissimi altri terzini. Si può ancora dire terzini? La squadra è potenziale, è completa, tutti si aiutano. Mi è piaciuto Luciano nell’ultima ...

