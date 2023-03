Capello: «In semifinale ci vanno Napoli e Inter, a meno che…» (Di sabato 18 marzo 2023) La Champions League l’ha vinta e il calcio Internazionale lo commenta ogni settimana su Sky. Fabio Capello è stato Interrogato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport a proposito dei sorteggi di ieri di Champions League. FORTUNA – «Ho pensato che le nostre sono state fortunate, tutte e tre. L’Inter poteva prendere ben di peggio. Milan e Napoli si conoscono, proveranno ad annullarsi, saranno attentissime, è il derby di casa». PAGARE PER ALLENARE HAALAND – «Di solito venivo pagato io. Haaland ha indotto Guardiola a cambiare registro, ha aggiunto soluzioni e il tema della verticalizzazione, del contropiede. Soluzioni, dicevo: di testa il City segnava poco e quasi sempre con un giocatore piazzato sul secondo palo. Haaland non conosce posizioni naturali, nell’area è uno squalo bianco che nasconde ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) La Champions League l’ha vinta e il calcionazionale lo commenta ogni settimana su Sky. Fabioè statorogato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport a proposito dei sorteggi di ieri di Champions League. FORTUNA – «Ho pensato che le nostre sono state fortunate, tutte e tre. L’poteva prendere ben di peggio. Milan esi conoscono, proveranno ad annullarsi, saranno attentissime, è il derby di casa». PAGARE PER ALLENARE HAALAND – «Di solito venivo pagato io. Haaland ha indotto Guardiola a cambiare registro, ha aggiunto soluzioni e il tema della verticalizzazione, del contropiede. Soluzioni, dicevo: di testa il City segnava poco e quasi sempre con un giocatore piazzato sul secondo palo. Haaland non conosce posizioni naturali, nell’area è uno squalo bianco che nasconde ...

