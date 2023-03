Cantante Mascherato per una Notte, chi è Cuore? L'identità prima puntata (Di sabato 18 marzo 2023) prima puntata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023 al via! Milly Carlucci ha aperto la diretta di sabato 18 marzo svelando tutte le novità apportate al format. Tra queste anche il Mascherato per una Notte. A tal proposito la conduttrice si è divertita molti nei giorni scorsi a svelare alcuni nomi che potrebbero nascondersi dentro la maschera del Cuore. All'interno di questo costume, ogni settimana, vedremo nell'ombra uno o più ospiti misteriosi che cantano. Nella rosa di cinque coppie della prima puntata de Il Cantante Mascherato sono state suggerite le seguenti coppie: Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D'Alessio con il figlio ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 marzo 2023)della nuova edizione de Il2023 al via! Milly Carlucci ha aperto la diretta di sabato 18 marzo svelando tutte le novità apportate al format. Tra queste anche ilper una. A tal proposito la conduttrice si è divertita molti nei giorni scorsi a svelare alcuni nomi che potrebbero nascondersi dentro la maschera del. All'interno di questo costume, ogni settimana, vedremo nell'ombra uno o più ospiti misteriosi che cantano. Nella rosa di cinque coppie dellade Ilsono state suggerite le seguenti coppie: Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D'Alessio con il figlio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tante novità e tante conferme: al via la 4ª edizione de @IlCantanteRai1, da stasera alle 21.25 su @RaiUno ??… - Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - pablito855 : @GiusCandela Come giustifichiamo la svista sul cantante mascherato per una notte? ?????? - zazoomblog : A che ora inizia Il Cantante Mascherato 4 è in diretta o registrato: l’orario di programmazione dello show di Milly… - Naesac : Ma la voce maschile che è il cantante della band di ballando e non del mascherato? ???????? #IlCantanteMascherato -