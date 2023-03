Campionato Primavera 1, 24ª giornata: partite in diretta TV e streaming Sportitalia (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi comincia la ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1. Per l’Inter, reduce dalla sconfitta con l’Atalanta, partita fondamentale in chiave play-off domani contro la Roma, riedizione della vittoriosa finale della passata stagione. Fiorentina-Frosinone sabato 18 marzo ore 11 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Udinese-Sassuolo sabato 18 marzo ore 11 – diretta TV Solocalcio (58 tivùsat, streaming su app Sportitalia) Sampdoria-Juventus sabato 18 marzo ore 13 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su app) Torino-Verona sabato 18 marzo ore 15 – diretta TV Sportitalia (60 DTT, streaming su ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Oggi comincia la ventiquattresimadel1. Per l’Inter, reduce dalla sconfitta con l’Atalanta, partita fondamentale in chiave play-off domani contro la Roma, riedizione della vittoriosa finale della passata stagione. Fiorentina-Frosinone sabato 18 marzo ore 11 –TV(60 DTT,su app) Udinese-Sassuolo sabato 18 marzo ore 11 –TV Solocalcio (58 tivùsat,su app) Sampdoria-Juventus sabato 18 marzo ore 13 –TV(60 DTT,su app) Torino-Verona sabato 18 marzo ore 15 –TV(60 DTT,su ...

