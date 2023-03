Campi mette a tacere Fratoianni: ignorante, Renan non teorizza la nazione come sangue e suolo. Leggere prima di dire fesserie (Di sabato 18 marzo 2023) Nicola Fratoianni si sarà sentito molto fico nel puntare l’indice contro Giorgia Meloni che ha citato Ernest Renan per celebrare l’unità nazionale: scandalo – ha detto Fratoianni tutto indignato – Meloni cita il “teorico della razza ariana”. Il guaio è che l’ignoranza di Fratoianni ha subito sedotto anche la Stampa e Repubblica che ne hanno citato il pensiero allo scopo di accusare la Meloni di razzismo. Il caso Renan, Campi rimette a posto le cose A rimettere a posto le cose ci pensa il politologo Alessandro Campi che non esita a rimarcare l’abisso di stupidità di una sinistra semianalfabeta. Ernest Renan – sottolinea Campi – “è passato alla storia del pensiero politico per aver spiegato che la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Nicolasi sarà sentito molto fico nel puntare l’indice contro Giorgia Meloni che ha citato Ernestper celebrare l’unità nazionale: scandalo – ha dettotutto indignato – Meloni cita il “teorico della razza ariana”. Il guaio è che l’ignoranza diha subito sedotto anche la Stampa e Repubblica che ne hanno citato il pensiero allo scopo di accusare la Meloni di razzismo. Il casoria posto le cose A rire a posto le cose ci pensa il politologo Alessandroche non esita a rimarcare l’abisso di stupidità di una sinistra semianalfabeta. Ernest– sottolinea– “è passato alla storia del pensiero politico per aver spiegato che la ...

