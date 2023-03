Cambio di programma per Amici 22, Verso il Serale delude i telespettatori! (Di sabato 18 marzo 2023) Canale 5 ha deciso un Cambio di programma inaspettato, in quanto ieri, Uomini e Donne non è stato trasmesso come previsto e al suo posto è stato mandato in onda uno speciale di Amici 22 Verso il Serale. Tuttavia, i telespettatori che si aspettavano di assistere a una puntata unica e inedita del talent, con aggiornamenti sulla vita dei protagonisti, sono rimasti delusi. Infatti, le novità sono state coperte solo per pochi minuti, per poi passare ai daytime già trasmessi nei giorni precedenti. Questo ha suscitato molte critiche tra il pubblico, che ha accusato la produzione di sprecare un’occasione per rivelare momenti speciali legati al Serale. Vediamo tutti i dettagli del caso. Amici 22, le attese dei telespettatori Nonostante le lamentele dei telespettatori, la prima ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 18 marzo 2023) Canale 5 ha deciso undiinaspettato, in quanto ieri, Uomini e Donne non è stato trasmesso come previsto e al suo posto è stato mandato in onda uno speciale di22il. Tuttavia, i telespettatori che si aspettavano di assistere a una puntata unica e inedita del talent, con aggiornamenti sulla vita dei protagonisti, sono rimasti delusi. Infatti, le novità sono state coperte solo per pochi minuti, per poi passare ai daytime già trasmessi nei giorni precedenti. Questo ha suscitato molte critiche tra il pubblico, che ha accusato la produzione di sprecare un’occasione per rivelare momenti speciali legati al. Vediamo tutti i dettagli del caso.22, le attese dei telespettatori Nonostante le lamentele dei telespettatori, la prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... folucar : RT @lastoriaeleidee: È la prima volta che in Brasile c'è un cambio di governo democratico e Quadros, al contrario del suo predecessore Kubi… - daniela87912 : @Veronic14410994 Ma guarda il post del #gfvip si rifà ad una serie di atteggiamenti ripetuti non è solo l’ultimo ep… - PensavoPeccioli : C'è un cambio di programma per l'evento di Gaia Tortora e Stefano Nazzi: l'incontro si terrà con Gaia Tortora in co… - 2022Rossanadd : RT @lastoriaeleidee: È la prima volta che in Brasile c'è un cambio di governo democratico e Quadros, al contrario del suo predecessore Kubi… - lastoriaeleidee : È la prima volta che in Brasile c'è un cambio di governo democratico e Quadros, al contrario del suo predecessore K… -