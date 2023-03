Calendario sci di fondo oggi: orari Sprint Falun 2023, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 18 marzo 2023) Giornata in salsa Sprint nella Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023. Si resta a Falun per le due competizioni veloci a tecnica libera maschile e femminile, con le qualificazioni in partenza alle ore 10:50 e le fasi finali che, invece, prenderanno il via alle ore 13:20, in una terra che sa apprezzare la velocità. Johannes Hoesflot Klaebo contro Federico Pellegrino: sarà ancora una volta questo il tema portante? Non è ancora dato saperlo, e del resto c’è anche tanto materiale ulteriore sul quale poter esprimere pareri. Al via anche Simone Mocellini, Michael Hellweger e Davide Graz. Per quel che concerne le donne, invece, sono due le pretendenti a risultati dignitosi, e cioè Federica Sanfilippo e Cristina Pittin. Sci di fondo, Coppa del Mondo Falun 2023: nella 10 km ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Giornata in salsanella Coppa del Mondo di sci di2022-. Si resta aper le due competizioni veloci a tecnica libera maschile e femminile, con le qualificazioni in partenza alle ore 10:50 e le fasi finali che, invece, prenderanno il via alle ore 13:20, in una terra che sa apprezzare la velocità. Johannes Hoesflot Klaebo contro Federico Pellegrino: sarà ancora una volta questo il tema portante? Non è ancora dato saperlo, e del resto c’è anche tanto materiale ulteriore sul quale poter esprimere pareri. Al via anche Simone Mocellini, Michael Hellweger e Davide Graz. Per quel che concerne le donne, invece, sono due le pretendenti a risultati dignitosi, e cioè Federica Sanfilippo e Cristina Pittin. Sci di, Coppa del Mondo: nella 10 km ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calendario sci alpino oggi: orario Team Event Soldeu, programma, tv, streaming, tabellone dell’Italia - infoitsport : Calendario sci alpino oggi: orari superG Soldeu 16 marzo, programma, tv, streaming, startlist - FondoItalia : Lo Spunto di Zorro - 'Pochi, pochissimi ad Holmenkollen, ma se il calendario è così...' L'analisi di Cristian Zorzi - Pier_Sci : RT @rockolpoprock: Bob Dylan si esibisce in Italia e non vuole cellulari in sala - OA_Sport : Calendario sci alpino oggi: orari discese Soldeu 15 marzo, programma, tv, streaming, startlist - -