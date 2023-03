Calendario Premier League 2023 oggi: orari 18 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming (Di sabato 18 marzo 2023) La Premier League viaggia spedita verso il finale. Dopo la sfida di ieri sera tra Nottingham Forest e Newcastle, quest’oggi si disputeranno cinque partite valide per la ventottesima giornata, con Liverpool-Fulham, Manchester City-West Ham e Brighton-Manchester United rinviati a data da destinarsi. Quattro delle cinque partite di questo sabato avranno il proprio calcio d’inizio alle 16.00. Occhi sul St. Mary Stadium, casa del Southampton ultimo in classifica, che ospiterà il Tottenham, che vorrà mettere al sicuro il proprio quarto posto dalla grinfie di Newcastle e Liverpool. Bournemouth che prova ad ottenere altri punti salvezza in casa dell’Aston Villa, così come il Leeds che vuole riavvicinarsi al Wolverhampton. Alle 18.30 sarà il turno di Chelsea ed Everton. I blues sono lontani dalle zone europee dopo una stagione caratterizzata ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Laviaggia spedita verso il finale. Dopo la sfida di ieri sera tra Nottingham Forest e Newcastle, quest’si disputeranno cinque partite valide per la ventottesima giornata, con Liverpool-Fulham, Manchester City-West Ham e Brighton-Manchester United rinviati a data da destinarsi. Quattro delle cinque partite di questo sabato avranno il proprio calcio d’inizio alle 16.00. Occhi sul St. Mary Stadium, casa del Southampton ultimo in classifica, che ospiterà il Tottenham, che vorrà mettere al sicuro il proprio quarto posto dalla grinfie di Newcastle e Liverpool. Bournemouth che prova ad ottenere altri punti salvezza in casa dell’Aston Villa, così come il Leeds che vuole riavvicinarsi al Wolverhampton. Alle 18.30 sarà il turno di Chelsea ed Everton. I blues sono lontani dalle zone europee dopo una stagione caratterizzata ...

