Calendario Liga spagnola 2023 oggi: orari 18 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming (Di sabato 18 marzo 2023) La partita di cartello del sabato della Liga spagnola, in onda in esclusiva su DAZN, è Atletico Madrid-Valencia. La squadra del Cholo, terza in classifica, dovrà stare molto attenta contro i "pipistrelli", che hanno assoluto bisogno di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. La vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro l'Osasuna ottavo della classe (gol dell'ex giallorosso Justin Kluivert) ha dimostrato che il Valencia ha tutte le carte in regola per salvarsi. L'Atletico, dal canto suo, ha vinto quattro delle ultime cinque partite e non vuole di certo fermarsi. Ma la prima partita della Liga di sabato 18 marzo è quella tra Almeria e Cadice, sfida salvezza peer eccellenza. Alle ore 14 le due squadre, che occupano rispettivamente la 18esima e la 16esima posizione con 25 e 27 punti, scenderanno in ...

