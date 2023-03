(Di sabato 18 marzo 2023) Sabato pieno di, sabato 18, in cui diverse sfide potranno essere importanti per la parte alta e bassa della classifica. Si inizia alle 15.30 con Augsburg-Schalke 04. La squadra di Thomas Reis dopo il pareggio per contro il Borussia Dortmund nel derby della Ruhr deve cercare di fare punti per riuscire ad avvicinare proprio l’Augsburg e un altro gruppo di squadre, invischiandole pienamente nella lotta salvezza. Anche l’Hertha Berlino e l’Hoffenheim che si affrontano allo stessoo hanno bisogno di punti. È la perfetta sfida salvezza. L’Hoffenheim è ultimo a 19 punti, l’Hertha è quartultima a 21, questa partita dirà davvero tanto su chi riuscirà a restare in. Anche lo Stoccarda è nelle sabbie mobili, a 20 punti, e sfida il Wolfsburg, a centro classifica, a 5 punti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 12 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming -

Andare avanti in Europa League, lo dico sempre, serve a riempire il, così ci alleniamo ... con squadre come Manchester United, Arsenal, Roma, lo stesso Friburgo è terzo in". In ...Andare avanti in Europa League, lo dico sempre, serve a riempire il, così ci alleniamo ... con squadre come Manchester United, Arsenal, Roma, lo stesso Friburgo è terzo in". In ...... perché le conseguenze del Mondiale (quasi) a metà del- ovvia distrazione, sosta ... Sociedad - Cádiz 0 - 0 CALCIO -20:30 Borussia D. - Lipsia 2 - 1 CALCIO - LIGUE 1 21:00 Nizza - ...

Calendario Bundesliga 2023 oggi: orari 18 marzo, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

Sabato pieno di Bundesliga oggi, sabato 18 marzo, in cui diverse sfide potranno essere importanti per la parte alta e bassa della classifica. Si inizia alle 15.30 con Augsburg-Schalke 04. La squadra ...Pronostici Bundesliga 25a giornata. Union Berlino-Francoforte e Leverkusen-Bayern i big match, free pick su Monchengladbach-Brema.