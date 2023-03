Calendario biathlon oggi | orari 18 marzo Oslo | programma | tv | streaming | startlist | azzurri in gara

(Di sabato 18 marzo 2023) Si svolgerannoHolmenkollen l’inseguimento maschile e la sprint femminile, gare valide per la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo di2022-2023. Ilsulle nevi norvegesi si aprirà alle ore 12.45 con la pursuit dedicata agli uomini e si concluderà con la sprint femminile (ricordiamo che questa prova è stata rinviata da ieri aper la troppa nebbia e questo spostamento ha portato alla cancellazione della pursuit femminile), inalle ore 15:00. Nell’inseguimento maschile sarà un tutti contro Johannes Boe. Il norvegese, già sicuro prima di questadella vittoria della Coppa generale e di quella di specialità, partirà dalla prima posizione con almeno 24” su tutti gli altri avversari e cercherà di imporsi ancora in questa ...

A Oslo ci si riprova: alle 15.00 di sabato il via della Sprint femminile (Wierer col n° 22 dopo Herrmann-Wick), posticipata a causa della nebbia che ha avvolto il poligono di Holmenkollen, ...Domenica 19 marzo ci sarà spazio per le due mass start. Di seguito il nuovo calendario e il programma dettagliato della tappa di Oslo valida per la Coppa del Mondo 2023 di biathlon.