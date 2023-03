Calenda chiama la minoranza Pd, Bonaccini compreso: “Svegliatevi, non condividete niente di Schlein” (Di sabato 18 marzo 2023) Non solo il no all’alleanza, che ha ripetuto a più riprese. Ora Carlo Calenda va oltre e si appella alla minoranza Pd affinché si svegli. Perché, ha rimarcato, «Tinagli, Gori, ma persino Bonaccini» la pensano «diversamente da Schlein su tutto». Calenda: «L’alleanza è un tema inesistente» Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Azione ha ribadito che lui non c’entra niente con “santa Elly” e con tutto il caravanserraglio delle possibili alleanze che si è messo in moto da quando è segretaria. «Non c’è nessuna alleanza da fare perché non ci sono elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell’alleanza, peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente», ha sottolineato nuovamente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Non solo il no all’alleanza, che ha ripetuto a più riprese. Ora Carlova oltre e si appella allaPd affinché si svegli. Perché, ha rimarcato, «Tinagli, Gori, ma persino» la pensano «diversamente dasu tutto».: «L’alleanza è un tema inesistente» Intervistato dal Corriere della Sera, il leader di Azione ha ribadito che lui non c’entracon “santa Elly” e con tutto il caravanserraglio delle possibili alleanze che si è messo in moto da quando è segretaria. «Non c’è nessuna alleanza da fare perché non ci sono elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell’alleanza, peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente», ha sottolineato nuovamente ...

