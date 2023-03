Calciomercato Milan, attenzione al Real Madrid: pronto il rinnovo per Brahim Diaz (Di sabato 18 marzo 2023) Il 30 giugno, ad oggi, potrebbe essere la data in grado di separare definitivamente il Milan e Brahim Diaz. Il matrimonio iniziato nell’ormai lontana estate 2020, potrebbe volgere al termine, specialmente se si pensa ad un possibile colpo di scena che allontanerebbe definitivamente le due parti. Da qualche giorno circola una voce precisa: i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto la prima offerta di rinnovo per il giocatore classe ’99 scuola Malaga e Manchester City. Lo spagnolo è in prestito fino alla fine della stagione e rinnovare le promesse con annesso contratto sarebbe l’unico modo per far si che il giovane resti in Italia sponda Milan. Il club lombardo avrebbe la possibilità di riscattarlo a 22 milioni di euro, ma il Real Madrid (proprietario del ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Il 30 giugno, ad oggi, potrebbe essere la data in grado di separare definitivamente il. Il matrimonio iniziato nell’ormai lontana estate 2020, potrebbe volgere al termine, specialmente se si pensa ad un possibile colpo di scena che allontanerebbe definitivamente le due parti. Da qualche giorno circola una voce precisa: i rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto la prima offerta diper il giocatore classe ’99 scuola Malaga e Manchester City. Lo spagnolo è in prestito fino alla fine della stagione e rinnovare le promesse con annesso contratto sarebbe l’unico modo per far si che il giovane resti in Italia sponda. Il club lombardo avrebbe la possibilità di riscattarlo a 22 milioni di euro, ma il(proprietario del ...

