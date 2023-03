**Calcio: Serie A, Monza-Cremonese 1-1** (Di sabato 18 marzo 2023) Monza, 18 mar. (Adnkronos) - Il Monza non va oltre l'1-1 in casa contro la Cremonese fanalino di coda della classifica di Serie A nella gara valida per la 27esima giornata del massimo campionato. Ospiti in vantaggio al 61' con Ciofani che servito da Castagnetti batte Di Gregorio con un morbido pallonetto. Al 69' pari dei brianzoli con la rete di Carlos Augusto: cross rasoterra di Ciurria, Pickel non intercetta e Carlos Augusto batte Carnesecchi con un diagonale sinistro. Con questo pareggio il Monza si porta a 34 punti mentre la Cremonese sale a 13 e super momentaneamente la Sampdoria. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) - Ilnon va oltre l'1-1 in casa contro lafanalino di coda della classifica diA nella gara valida per la 27esima giornata del massimo campionato. Ospiti in vantaggio al 61' con Ciofani che servito da Castagnetti batte Di Gregorio con un morbido pallonetto. Al 69' pari dei brianzoli con la rete di Carlos Augusto: cross rasoterra di Ciurria, Pickel non intercetta e Carlos Augusto batte Carnesecchi con un diagonale sinistro. Con questo pareggio ilsi porta a 34 punti mentre lasale a 13 e super momentaneamente la Sampdoria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Una sentenza dell’anno scorso può aiutare la #Juventus ?? Avete letto? - sportface2016 : #Napoli, striscioni ultras contro De Laurentiis: “Smetti con la droga” - radiokisskiss : @NiallOfficial a Radio Kiss Kiss: “Seguo anche il calcio italiano. Della Serie A adoro il Napoli, è veramente una g… - dronelaoc : @NicoLuperini @gippu1 Ma che domanda è? Allora squadre come cremonese e sampdoria non dovrebbero giocare in serie A… - sportli26181512 : Ciofani illude la Cremonese, Carlos Augusto rialza il Monza: 1-1: Ciofani illude la Cremonese, Carlos Augusto rialz… -