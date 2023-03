Calcio | Sampdoria; Stankovic tre punti per i tifosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : JUVENTUS-SAMPDORIA 4-2 Risultato finale ? #Bremer 11’ ? #Rabiot 26’ ? #Augello 31’ ? #Djuricic 32’ ? #Rabiot 64’ ?… - sportface2016 : MOVIOLA - #Rabiot segna il 3-2, ma tante proteste da parte degli ospiti per un fallo di mano. Il #Var conferma la d… - sportface2016 : MOVIOLA - Irregolare il 3-2 della #Juventus: #Rabiot stoppa la palla con il braccio, ma il Var conferma la decision… - ansa_liguria : Samp: Stankovic tre punti per i tifosi - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Stankovic: 'Contro il Verona una buona occasione, lo dobbiamo ai nostri tifosi' -

Dejan Stankovic suona la carica alla vigilia del match con il Verona. Una chance importante per riaccendere la fiammella della speranza salvezza ma servono i tre punti. Lo dice forte e chiaro il ...Con il Verona per i tre punti. Dejan Stankovic non vede alternative in vista della sfida di domani con i gialloblù: "È una buona occasione, lo dobbiamo ai nostri tifosi che hanno fatto un campionato ...Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici suldi oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.- ...

La Sampdoria prova a uscire dal tunnel. I blucerchiati sono attualmente ultimi in classifica con 12 punti al pari della Cremonese: la zona salvezza è distante 12 punti, ma le giornate da disputare ...(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Dejan Stankovic suona la carica alla vigilia del match con il Verona. Una chance importante per riaccendere la fiammella della speranza salvezza ma servono i tre punti. Lo ...