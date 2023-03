Calcio: Inzaghi, contro Juve ultimo match di un ciclo terribile (Di sabato 18 marzo 2023) "Finale da sogno in Champions? Ce lo auguriamo tutti. L'unico mio pensiero però oggi è la Juventus, è l'ultima partita di un ciclo terribile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) "Finale da sogno in Champions? Ce lo auguriamo tutti. L'unico mio pensiero però oggi è lantus, è l'ultima partita di un". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simonealla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Negli xG #SpeziaInter finisce 1-4!!! Mettere sotto processo Simone Inzaghi perché 15 volte la squadra non c’entra… - pisto_gol : Se il bello del Calcio è che una squadra può vincere senza meritarlo, gli ana listi che commentano il risultato fav… - marifcinter : #Inzaghi: 'Non ho mai risposto alle critiche, non mi va di rispondere alla vigilia di una partita così. So chi muov… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter, nove gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions: ad aprile turn over obbligato per Inzaghi - beatricebiasco_ : RT @sportface2016: #InterJuventus Inzaghi: 'Spero si faccia chiarezza al più presto sulla penalizzazione della Juventus' -