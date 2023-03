Calcio | il Clasico vale la Liga | Barça cerca spallata definitiva a Real

(Di sabato 18 marzo 2023) Xavi "Concentrati sul campo", Ancelotti "Vinceremo un titolo" BARCELLONA (SPAGNA) - Barcellona -Madrid non è una partita come tutte le altre. Ildi per sè è già un match chemolto ...

Xavi "Concentrati sul campo", Ancelotti "Vinceremo un titolo" BARCELLONA (SPAGNA) - Barcellona - Real Madrid non è una partita come tutte le altre. Ildi per sè è già un match che vale molto per blaugrana e blancos, ma in questa stagione il suo peso specifico è ancor più maggiore. Nella gara di domani, infatti, virtualmente, c'è un pezzo di ...Brutte notizie per il Barcellona e il suo allenatore Xavi in vista deldi domenica sera contro il Real Madrid. Per l'occasione, infatti, i blaugrana speravano di aver recupero Pedri per l'importante gara che potrebbe dire molto sulla corsa al titolo di Liga. ...Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta , ha parlato attraverso i canali social del club in vista delche potrebbe di fatto regalare una grande possibilità alla formazione di Xavi . 'Questa domenica abbiamo una grande partita e vi chiedo di venire a tifare per la squadra più che mai, perché ...

BARCELLONA, XAVI: "VITTORIA CLASICO SAREBBE GRAN COLPO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Xavi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid, non si è nascosto: "Il Real ha un po' più pressione rispetto a noi, noi però abbiamo le critiche. Il Barcellona è ...Sporting e forse United sul cammino bianconero verso la finale di Europa League, ma la Juventus ha in serbo la carta Fideo, uno che sa come si fa. "Clasico Di Maria" titola a riguardo ...