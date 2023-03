Calcio femminile, Serie A 2023: la Juventus batte il Milan e rafforza il secondo posto, bene il Sassuolo (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo il primo match della Poule scudetto, in cui è arrivata la larghissima vittoria della Roma sul campo della Fiorentina (5-1), si sono svolte oggi altre due partite valide per la seconda parte della Serie A 2022-2023 di Calcio femminile e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nella sfida delle 12:30 il Sassuolo si è imposto nettamente contro la Sampdoria (3-0) e ha ottenuto così il primo successo nella Poule salvezza. Le neroverdi sono passate in vantaggio dopo soltanto 6? con Jane Refiloe, hanno raddoppiato al 23? con Daniela Sabatino e hanno infine trovato il definitivo 3-0 al 49? con Lana Clelland. Con questo risultato la squadra di Gianpiero Piovani è salita a quota 20 punti (ricordiamo che per questa seconda parte di stagione tutte ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo il primo match della Poule scudetto, in cui è arrivata la larghissima vittoria della Roma sul campo della Fiorentina (5-1), si sono svolte oggi altre due partite valide per la seconda parte dellaA 2022-die lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nella sfida delle 12:30 ilsi è imnettamente contro la Sampdoria (3-0) e ha ottenuto così il primo successo nella Poule salvezza. Le neroverdi sono passate in vantaggio dopo soltanto 6? con Jane Refiloe, hanno raddoppiato al 23? con Daniela Sabatino e hanno infine trovato il definitivo 3-0 al 49? con Lana Clelland. Con questo risultato la squadra di Gianpiero Piovani è salita a quota 20 punti (ricordiamo che per questa seconda parte di stagione tutte ...

