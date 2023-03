Calcio: associazione tifosi Feyenoord, 'divieto di trasferta a Roma? Giocare in campo neutro' (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo reagito con sorpresa alla notizia". Lo ha dichiarato Kees Lau, presidente dell'associazione dei tifosi del Feyenoord alla richiesta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha invocato il divieto di trasferta per gli ultras olandesi in vista della gara di ritorno in Europa League del 20 aprile. "Soprattutto se si guarda alla luce di ciò che ha dichiarato la Uefa, ovvero che le sfide non possono più essere giocate in una certa città se i tifosi in trasferta non sono i benvenuti", in riferimento alla gara di Napoli con l'Eintracht Francoforte. Per questo Lau non teme che la partita si giocherà eventualmente a Roma, senza la presenza dei tifosi di Rotterdam. "Se non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo reagito con sorpresa alla notizia". Lo ha dichiarato Kees Lau, presidente dell'deidelalla richiesta del sindaco diRoberto Gualtieri che ha invocato ildiper gli ultras olandesi in vista della gara di ritorno in Europa League del 20 aprile. "Soprattutto se si guarda alla luce di ciò che ha dichiarato la Uefa, ovvero che le sfide non possono più essere giocate in una certa città se iinnon sono i benvenuti", in riferimento alla gara di Napoli con l'Eintracht Francoforte. Per questo Lau non teme che la partita si giocherà eventualmente a, senza la presenza deidi Rotterdam. "Se non ...

