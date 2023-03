Calcio | allerta massima per derby Lazio-Roma | rischio scontri

(Di sabato 18 marzo 2023) Cresce l’attesa per, ildella Capitale, anche se la preoccupazione per glinel pre e nel post partita diventa il tema, ormai classico, della vigilia. Cresce l’, che raggiunge il livello massimo, anche alla luce dei rapporti tra le tifoserie che, notoriamente, non sono idilliaci per rivalità cittadina e dominio della Città ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettanapoli : C'è 'allerta' al Viminale sul derby Lazio-Roma, in programma domenica 19 marzo alle 18 allo stadio Olimpico, per l'… - ElenaBaiocco : RT @Radio1Rai: #Calcio Dopo gli ultimi episodi di violenza da parte degli ultrà del calcio, dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicure… - Radio1Rai : #Calcio Dopo gli ultimi episodi di violenza da parte degli ultrà del calcio, dal Comitato nazionale per l'ordine e… - mrandroid02 : Allerta al Viminale: forte rischio di incidenti in vista del derby Lazio-Roma - LALAZIOMIA : Calcio, allerta sul derby Lazio-Roma - LaPresse -

AGI - Massimada parte delle forze dell'ordine per il derby di domani tra Lazio e Roma. Negli ultimi mesi tra le due tifoserie si è rotta una 'pax' che durava ormai da qualche anno . Per questo c'è grande ...... la massima. La zona blindata, come previsto anche dagli ultimi incontri del Comitato per l'...Olimpico è al centro del consueto piano trasporti che viene messo in atto per le partite di. ...C'èal Viminale sul derby di domenica prossima Lazio - Roma, per l'alto rischio di incidenti tra ultrà. Attenzione è stata dedicata anche alla partita della nazionale italiana diin ...

Dopo le violenze a Napoli allerta al Viminale su Roma-Lazio e Italia-Inghilterra. Si temono vendette RaiNews

AGI - Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per il derby di domani tra Lazio e Roma. Negli ultimi mesi tra le due tifoserie si è rotta una 'pax' che durava ormai da qualche anno. Per questo ...Dopo gli ultimi scontri avvenuti a Napoli il Viminale è in allerta per i prossimi appuntamenti sportivi ... Grande attenzione anche alla partita della nazionale italiana di calcio in programma a ...