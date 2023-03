Cagni | Calcio italiano indebitato fino al collo Modello Napoli da seguire ma sarà una mosca bianca

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 18 marzo 2023) Gigi, ex allenatore, è intervenuto a Radio Kiss Kissnel corso di 'Radio Goal'. Queste le sue parole: "Ilal, non ci si può sentire sollevati ma a livello europeo non c'è grandee qualità e quindi ci troviamo in una situazione del genere. -afferma- Ilè damauna. La società è sana, la forza enorme di mandare via 5 giocatori importanti e sostituirli alla grande è un grande punto di partenza. -prosegue- Spalletti ha 22 giocatori importanti per fare un campionato importante, facendo giocare tutti nel ...