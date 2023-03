(Di sabato 18 marzo 2023) Quattro reti in casa Cagliari non si vedevano da due anni, precisamente da quel 4-3 ottenuto in rimontail Parma, un match pirotecnico...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cagliarimania: contro la Reggina come nel secondo tempo con l'Ascoli. Occhio però a non ripetere gli stessi errori:… -

La partita di venerdì scorsol'Ascoli ha come sempre lasciato qualche perplessità ma allo stesso tempo lascia qualche rimpianto visto che ha dimostrato cosa realmente può fare il Cagliari. Un ...A confermare l'impossibilità di poter sognare il ritorno in A senza passare per i playoff è stata la partita di domenica scorsail Brescia. Un Cagliari che non vince in trasferta dal lontano ...L'attacco invece un po' inizia a preoccupare,il Grifone praticamente nessuno ha tirato in porta. Peccato che per vincere e portare a casa i tre punti serva segnare tirando in porta. A ...

Cagliarimania: contro la Reggina come nel secondo tempo con l ... Calciomercato.com

In casa Cagliari non ci sono, e non ci devono essere più scusanti. Se da una parte troviamo Sir Claudio Ranieri che ancora crede, giustamente visto il ruolo, al secondo posto, dall’altra ci sono i tif ...Saremo ripetitivi ma bisogna dirselo chiaramente. Il Cagliari di Ranieri non può, di questo passo, ambire alla promozione diretta in Serie A. A dirlo non solo solamente i numeri ma anche le partite di ...