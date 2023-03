Cadavere trovato in una cava, apparterrebbe ad un uomo di circa 50 anni (Di sabato 18 marzo 2023) . In corso le indagini per scoprire identità e causa del decesso Nel pomeriggio di ieri, 17 marzo, è stato rinvenuto il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione all’interno di una cava. Il rinvenimento è avvenuto in una cava di pozzolana alle porte di Tivoli, in provincia di Roma. A ritrovare il corpo sono stati alcuni operai. Da un primo sommario esame del medico legale, non sarebbero emersi sul corpo evidenti segni di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Ignota l’identità dell’uomo. Sul suo corpo non sono stati rinvenuti né documenti né altri elementi che potessero, in qualche modo, permettere il riconoscimento. Visto lo stato di decomposizione, sembra che il corpo fosse lì almeno da un mese. Leggi anche: Abusi nella Rsa veneziana, uno degli arrestati chiede cure ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023) . In corso le indagini per scoprire identità e causa del decesso Nel pomeriggio di ieri, 17 marzo, è stato rinvenuto il corpo di unin avanzato stato di decomposizione all’interno di una. Il rinvenimento è avvenuto in unadi pozzolana alle porte di Tivoli, in provincia di Roma. A ritrovare il corpo sono stati alcuni operai. Da un primo sommario esame del medico legale, non sarebbero emersi sul corpo evidenti segni di violenza, ma sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Ignota l’identità dell’. Sul suo corpo non sono stati rinvenuti né documenti né altri elementi che potessero, in qualche modo, permettere il riconoscimento. Visto lo stato di decomposizione, sembra che il corpo fosse lì almeno da un mese. Leggi anche: Abusi nella Rsa veneziana, uno degli arrestati chiede cure ...

