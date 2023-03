Buongiorno | mamma! | conclusa la seconda stagione | ci sarà un terzo capitolo?

(Di sabato 18 marzo 2023) Venerdì 17 marzo Canale 5 ha trasmesso l'ultima puntata delladi, la fiction che ruota sulle vicende della famiglia Borghi e che vede come interpreti principali Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. L'ultimo appuntamento ha confermato i numeri delle puntate precedenti: sono stati 3.011.000 (share del 19%), i telespettatori che hanno seguito il finale di, nel quale sono stati svelati i misteri della morte di Maurizia e del malore di Anna. Maurizia uccisa per difendere Anna Le ultime scene di questadihanno svelato la verità sulla morte di Maurizia. La donna, il cui cadavere era stato ritrovato nel lago di Bracciano e che era in attesa di un figlio quando ...

Marco Zonetti per Dagospia raoul bova maria chiara giannetta2 Prima serata televisiva movimentata, quella di ieri venerdì 17 marzo 2023. La seconda puntata di Benedetta Primavera su Rai1, prova del fuoco per i conduttori Loretta Goggi, Luca & ...Secondo ma anche ultimo venerdì quello di ieri, 17 marzo 2023, in cui a sfidarsi in ascolti sono stati Benedetta Primavera e2, in onda rispettivamente sulla rete ammiraglia della Rai e sul canale principale di Mediaset. Lo show condotto da Loretta Goggi è stato in video con il suo secondo appuntamento, ...Chiude in bellezza '! 2'. L'ultima puntata della fiction di Canale 5 ha ottenuto 3.011.000 spettatori e il 19% di share, risultando il programma più visto della prima serata tv di venerdì. Al secondo ...

Buongiorno Mamma 3 si farà o non si farà È quello che si stanno chiedendo i fan in queste ore dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Buongiorno Mamma 2. A sorpresa Elena Bucaccio, ...Nella giornata di ieri è stato trasmesso il finale della seconda stagione di Buongiorno Mamma, fiction con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Per l’occasione, la sceneggiatrice della ...