Buca alla Fagnani | personaggio tv non va più a Belve | “Aveva detto di sì | ma non ci sarà”

Leggi su biccy

(Di sabato 18 marzo 2023) La scorsa settimana Mara Maionchi hache sarebbe andata volentieri ospite a. Dopo queste dichiarazioni Francescaha subito contattato l’ex giudice di X Factor e l’ha invitata per un’intervista. Oggi a TV Talk laha dichiarato che la Maionchi le ha datoe che quindi non la vedremo a. “Devo dire che io mi preparo studio e leggo tutto quello che è stato scritto su une che ha. Poi la contraddizione è la cosa più divertente. Qualcuno si vergogna di quello che hain passato. Poi non bisogna considerare chi si ha davanti come un monumento. Perché poi c’è questa cosa che si è grati per l’ospite che ha accettato l’invito. Bisognerebbe mantenere o piano paritario o comunque non ...