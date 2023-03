Brescia-Genoa, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 18 marzo 2023) La trentesima giornata di Serie B si è aperta con la goleada del Palermo ai danni del Modena, e si appresta a continuare con le sfide del sabato. Tra queste, occhi puntati su Brescia-Genoa, in programma alle ore 14:00 allo Stadio Rigamonti. Appuntamento da non sbagliare per entrambe le formazioni, relegate ai lati opposti della classifica. I padroni di casa, infatti, sono scivolati fino all’ultima posizione, che occupano in coabitazione con la SPAL con soli 28 punti. Stagione complicatissima per gli uomini di Gastaldello, chiamati al cambio di marcia in questo finale di campionato per evitare la retrocessione. Di tutt’altro tenore il percorso degli ospiti, stabili in seconda posizione con 53 punti raccolti. La squadra di Gilardino viaggia forte verso la promozione diretta in Serie A, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 marzo 2023) La trentesima giornata diB si è aperta con la goleada del Palermo ai danni del Modena, e si appresta a continuare con le sfide del sabato. Tra queste, occhi puntati su, in programma alle ore 14:00 allo Stadio Rigamonti. Appuntamento da non sbagliare per entrambe le, relegate ai lati opposti della classifica. I padroni di casa, infatti, sono scivolati fino all’ultima posizione, che occupano in coabitazione con la SPAL con soli 28 punti. Stagione complicatissima per gli uomini di Gastaldello, chiamati al cambio di marcia in questo finale di campionato per evitare la retrocessione. Di tutt’altro tenore il percorso degli ospiti, stabili in seconda posizione con 53 punti raccolti. La squadra di Gilardino viaggia forte verso la promozioneinA, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abollis : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno dalla redazione di via Eritrea In #primapagina ??terapie intensive vuote in Lombardia nel giorno in cui si ri… - TUTTOB1 : Il Secolo XIX: 'Genoa, Gilardino non si fida del Brescia ultimo: 'E' il momento decisivo per la A'' - psb_original : Brescia-Genoa, le probabili formazioni: titolare Galazzi dietro al tandem d'attacco #SerieB - TUTTOB1 : GdB: 'Brescia, contro l'armata Genoa per giocarsi il tutto per tutto' - angiuoniluigi : RT @BresciaOggiIT: Buongiorno dalla redazione di via Eritrea In #primapagina ??terapie intensive vuote in Lombardia nel giorno in cui si ri… -