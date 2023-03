Boxe femminile, Roberta Bonatti si ferma all’esordio: Mondiali amari, Fozilova vola agli ottavi (Di sabato 18 marzo 2023) Arriva la seconda eliminazione per l’Italia ai Mondiali 2023 di Boxe femminile, in corso di svolgimento sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). Dopo quella di Alessia Mesiano nella giornata di ieri, oggi è stata Roberta Bonatti a uscire sconfitta nei sedicesimi di finale della categoria fino a 48 kg. La nostra portacolori non è riuscita a contrastare l’uzbeka Farzona Fozilova, capace di imporsi con verdetto unanime (5-0: tre 30-27 e due 29-28). L’azzurra, lo scorso anno capace di conquistare uno splendido argento agli Europei, si era presentatata alla rassegna iridata con l’obiettivo di farsi strada ed entrare in zona podio, ma i suoi sogni di gloria si sono infranti contro una rivale che alla vigilia sembrava essere alla sua portata. La 25enne ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Arriva la seconda eliminazione per l’Italia ai2023 di, in corso di svolgimento sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). Dopo quella di Alessia Mesiano nella giornata di ieri, oggi è stataa uscire sconfitta nei sedicesimi di finale della categoria fino a 48 kg. La nostra portacolori non è riuscita a contrastare l’uzbeka Farzona, capace di imporsi con verdetto unanime (5-0: tre 30-27 e due 29-28). L’azzurra, lo scorso anno capace di conquistare uno splendido argentoEuropei, si era presentatata alla rassegna iridata con l’obiettivo di farsi strada ed entrare in zona podio, ma i suoi sogni di gloria si sono infranti contro una rivale che alla vigilia sembrava essere alla sua portata. La 25enne ...

