Boxe femminile, Olena Savchuk travolge Zekic ai Mondiali e accede agli ottavi (Di sabato 18 marzo 2023) Olena Savchuk ha giganteggiato in lungo e in largo sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India), sconfiggendo la serba Jelena Zekic (testa di serie numero 6 del tabellone) con un chiaro verdetto unanime (5-0: quattro 30-26, un 30-25) e qualificandosi così agli ottavi di finale della categoria fino a 54 kg ai Mondiali 2023 di Boxe femminile. L’azzurra, che all’esordio aveva trionfato per ko tecnico contro la singaporiana Rosli, è stata impeccabile contro un’ostica avversaria, riuscendola a metterla alle corde e dominandola in maniera schiacciante grazie soprattutto alla potenza del suo micidiale destro. La 28enne abruzzese ha infatti schiantato la balcanica, che è stata contata per ben due volte dall’arbitro: nel primo round ha pagato ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)ha giganteggiato in lungo e in largo sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India), sconfiggendo la serba Jelena(testa di serie numero 6 del tabellone) con un chiaro verdetto unanime (5-0: quattro 30-26, un 30-25) e qualificandosi cosìdi finale della categoria fino a 54 kg ai2023 di. L’azzurra, che all’esordio aveva trionfato per ko tecnico contro la singaporiana Rosli, è stata impeccabile contro un’ostica avversaria, riuscendola a metterla alle corde e dominandola in maniera schiacciante grazie soprattutto alla potenza del suo micidiale destro. La 28enne abruzzese ha infatti schiantato la balcanica, che è stata contata per ben due volte dall’arbitro: nel primo round ha pagato ...

