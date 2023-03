Boxe femminile | Angela Carini saluta i Mondiali al debutto | sconfitta dubbia per split decision

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023)si è dovuta arrendere percontro la francese Emilie Sonvico ai sedicesimi di finale della categoria fino a 66 kg ai2023 di. Il verdetto lascia qualche dubbio perché l’azzurra si è ben destreggiata sul ring del K.D. Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India), esibendo un ottimo pugilato e tenendo un ritmo alto per l’intero incontro. La seconda ripresa è parsa in favore della nostra portacolori, ma soprattutto il terzo round ha visto primeggiare abbastanza nitidamente la 24enne campana. Il nostro peso welter, già argento tra i welter leggeri ai2019 e argento tra i welter agli Europei dello stesso anno, avrebbe meritato qualcosa in più contro un’avversaria di assoluto spessore autentico, grande ...