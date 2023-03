Borseggiatrice a Milano, come ruba in metro (Di sabato 18 marzo 2023) La storia della Borseggiatrice a Milano sta facendo il giro del web. La donna, una bosniaca di 29 anni con nove figli, ha anche spiegato come ruba in metro e dove si apposta per poter individuare la sua vittima. La maggior parte delle volte punta alle donne e usa il trucco del giubbotto sul braccio. La donna ha svelato: “Il modus operandi? Mi apposto nei pressi dei distributori automatici di biglietti, così posso vedere dove il passeggero mette il portafoglio. Quando decido di entrare in azione, seguendo il soggetto a mio giudizio più vulnerabile, spesso donne, mi sfilo il giubbotto e lo tengo al braccio, nascondendo la mano con cui frugherò nella borsa. Se pesco uno smartphone va bene uguale. A volte però ho i sensi di colpa”. Le parole della 29enne hanno così fatto il giro del web anche perché ... Leggi su cultweb (Di sabato 18 marzo 2023) La storia dellasta facendo il giro del web. La donna, una bosniaca di 29 anni con nove figli, ha anche spiegatoine dove si apposta per poter individuare la sua vittima. La maggior parte delle volte punta alle donne e usa il trucco del giubbotto sul braccio. La donna ha svelato: “Il modus operandi? Mi apposto nei pressi dei distributori automatici di biglietti, così posso vedere dove il passeggero mette il portafoglio. Quando decido di entrare in azione, seguendo il soggetto a mio giudizio più vulnerabile, spesso donne, mi sfilo il giubbotto e lo tengo al braccio, nascondendo la mano con cui frugherò nella borsa. Se pesco uno smartphone va bene uguale. A volte però ho i sensi di colpa”. Le parole della 29enne hanno così fatto il giro del web anche perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Vita di una borseggiatrice con 9 figli: «Guadagno 1.000 euro al giorno, ma ho sensi di colpa» - Corriere : Staffelli incontra la borseggiatrice, lei lo insulta: «Io faccio il mio lavoro, alla polizia non interessa» - ilnonnosimpson : RT @Corriere: Staffelli incontra la borseggiatrice, lei lo insulta: «Io faccio il mio lavoro, alla polizia non interessa» - MaurizioTorchi2 : RT @ilgiornale: Professione: borseggiatrice. A Milano ce ne sono tante come lei. La maggior parte sono rom, ma guai a dirlo.… - orsomarrone : RT @ilgiornale: Professione: borseggiatrice. A Milano ce ne sono tante come lei. La maggior parte sono rom, ma guai a dirlo.… -