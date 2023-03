Borghi (Pd): 'La sfida con Elly Schlein è ricomporre le fratture sociali evitando la deriva minoritaria' (Di sabato 18 marzo 2023) Come sarà il Partito democratico " Elly Schlein non rappresenta l'affermazione di una delle culture originarie che diedero vita al nostro partito. Al contrario, rappresenta l'arrivo di una nuova ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023) Come sarà il Partito democratico "non rappresenta l'affermazione di una delle culture originarie che diedero vita al nostro partito. Al contrario, rappresenta l'arrivo di una nuova ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Giandorico : @borghi_claudio Democrazia 'à la défi' (alla sfida..): il Governo 'impegna' la propria responsabilità davanti all'A… - antonella_prete : RT @AriaLombTurismo: ??Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia! ?? Per la #Lombardia partecipa #Bellano (LC) che conc… - AriaLombTurismo : ??Riparte l’appassionante sfida tra i Borghi più belli d’Italia! ?? Per la #Lombardia partecipa #Bellano (LC) che c… - GiancarloViozzi : @EleonoraSallus1 @aleditommaso_ @borghi_claudio Battaglie di retroguardia. Solo questo sanno fare in questo governo… -