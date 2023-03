BOOM! Ecco chi si nasconde sotto il ‘Mascherato per una Notte’ della prima puntata (Di sabato 18 marzo 2023) Il Cantante Mascherato 2023 Tra le novità della quarta edizione de Il Cantante Mascherato, al via stasera in prima serata su Rai 1, c’è il “mascherato per una notte“, ovvero un ospite diverso in ogni puntata (come accade con il “ballerino per una notte” a Ballando con le Stelle), nascosto sotto la maschera del Cuore. Siete pronti a scoprire chi ci sarà alla prima puntata? DavideMaggio.it ve lo rivela in anteprima. La padrona di casa dello show, Milly Carlucci, in questi giorni ha stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando una rosa di cinque coppie, tra cui c’è quella che sarà “mascherata” per una notte stasera: Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 marzo 2023) Il Cantante Mascherato 2023 Tra le novitàquarta edizione de Il Cantante Mascherato, al via stasera inserata su Rai 1, c’è il “mascherato per una notte“, ovvero un ospite diverso in ogni(come accade con il “ballerino per una notte” a Ballando con le Stelle), nascostola maschera del Cuore. Siete pronti a scoprire chi ci sarà alla? DavideMaggio.it ve lo rivela in ante. La padrona di casa dello show, Milly Carlucci, in questi giorni ha stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando una rosa di cinque coppie, tra cui c’è quella che sarà “mascherata” per una notte stasera: Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Quando l'esplosione demografica è un grosso problema: il caso Egitto fa scuola, ecco perché - CharmesBukowski : RT @SigRonMo: Cara Mc Kinsey sono l'Europa, sono finiti da tempo gli anni bui dei cessi in fondo al ballatoio, non si può vivere di pauerpo… - SigRonMo : Cara Mc Kinsey sono l'Europa, sono finiti da tempo gli anni bui dei cessi in fondo al ballatoio, non si può vivere… - dcos71 : @LegaSalvini +0,4 , é boom, +2 terremoto. Ecco la vostra capacità di analisi, si capisce perché 1 come Borghi sia… - ghserenahg : io che dico una cosa solo alla mia bestie, la mia bestie che mi fa sgamare:?? io che mi riprendo in calcio d’angolo… -