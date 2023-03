Boniek | «Amorim erede di Mourinho? A me ha colpito che pregava durante i rigori»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 marzo 2023) In occasione del derby fra Lazio e Roma, in programma domani alle ore 18.00, il Corriere dello Sport ha contattato Zbigniew “Zibì”, ex Juventus e Roma. Uno sguardo però anche all’Europa League. Comincia parlando dello Sporting prossimo avversario della Juventus, e del suo allenatore. «Ho visto lo Sporting. È la classica squadra portoghese, talentuosa e veloce. Magari ha qualche problema di finalizzazione ma batterla non è una passeggiata». L’allenatore Rubenin patria è considerato l’di. È la nuova scuola portoghese. «A me hapiù che altro un aspetto:i calci di rigore all’Emirates. Se questa è la nuova scuola, stiamo tranquilli (ride). Seriamente, però, lo Sporting è una squadra attrezzata e ...