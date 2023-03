Bologna | Thiago Motta | «Abbiamo cercato di vincerla fino all’ultimo»

(Di sabato 18 marzo 2023) Le parole del tecnico del, dopo il pareggio trovato dai rossoblu contro la Salernitana, tecnico del, ha parlato ai microfono di DAZN dopo il pareggio contro la Salernitana. Di seguito le sue parole. COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Sicuramente. Una partita giocata bene, con tutte le difficoltà di giocare in questo momento contro la Salernitana.alla fine di vincere». SQUADRA CHE NON MOLLA MAI – «La prova che i ragazzi stavano bene in campo.giocato molto bene da squadra.pareggiato subito dopo il loro gol, poi c’era un rigore per noi e in generale la squadra ha tenutoalla fine e sono contento per ...

In alcuni momenti siamo stati superiori ai nostri avversari, ma ilha qualità e ci tengo a fare i complimenti aMotta per le grandi idee che porta al calcio italiano. E' stata una gara ...La Salernitana non va oltre il 2 - 2 all'Arechi contro il. La squadra di Paulo Sousa sale così a 27 punti, mentre quella diMotta si porta a 37, dove aggancia il Torino. Primo tempo equilibrato con la Salernitana che in avvio che si rende ...'E' stata una partita giocata bene e con tante difficoltà, abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Complimenti alla squadra' . Con queste parole il tecnico delMotta , è intervenuto dopo il 2 - 2 in casa della Salernitana. 'Non ci siamo disuniti dopo i due gol, questo prova che i ragazzi erano messi bene in campo, da squadra, abbiamo ...

Bologna, Thiago Motta: "Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, continuiamo così" TUTTO mercato WEB

Arnautovic e Mihajlovic Con il cambio di guida tecnica e con Thiago Motta chiamato a risollevare le sorti della squadra, la centralità di Arnautovic nei progetti del Bologna non è mai stata messa in ..."Devo fare i complimenti a Thiago Motta perchè sta portando idee nuove nel calcio ... ho visto ottime combinazioni a ridosso dell'area di rigore avversario e non fai 14 tiri al Bologna per caso.