Bologna | Orsolini e il rinnovo

(Di sabato 18 marzo 2023) Il suo 2023 è di quelli importanti,è rinato in magliae ora punta ilcon gli emiliani Il suo 2023 è di quelli importanti,è rinato in magliae ora punta ilcon gli emiliani. L’esterno rossoblù vuole dare una mano alla squadra per continuare nella striscia positiva in campionato e sulla scrivania di Saputo è pronto ilfino al 2025. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Moro;, Ferguson, Soriano; Barrow. All.: Thiago ...(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Moro;, Ferguson, Soriano; Barrow. In panchina: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, ...Nel ruolo di esterno destro alto è ballottaggio tra Aebischer e, mentre in mediana Moro sarà confermato al posto dell'indisponibile Schouten. Come vedere Salernitana -in diretta tv ...

In avanti Orsolini può rientrare tra i titolari a completare un tridente con Barrow e Kyriakopoulos. Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via Nazario ...Registi a confronto, anche se la notte degli Oscar è passata da quasi una settimana. Paulo Sousa e Thiago Motta si sfidano all'Arechi per prolungare il buon momento delle loro squadre. La Salernitana ...