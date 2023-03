Bologna, Ferguson: «Il mio obiettivo è tornare a segnare» (Di sabato 18 marzo 2023) Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Salernitana Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato a Dazn prima del match con la Salernitana. LE PAROLE – «Voglio segnare, è una cosa che non faccio ormai da novembre, ma ce la sto mettendo tutta e spero di riuscirci oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Lewis, centrocampista del, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la Salernitana Lewis, centrocampista del, ha parlato a Dazn prima del match con la Salernitana. LE PAROLE – «Voglio, è una cosa che non faccio ormai da novembre, ma ce la sto mettendo tutta e spero di riuscirci oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

